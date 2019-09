Cosmin Contra explica erorile din partida cu Malta si de ce crede ca jocul a fost neconvingator. A remarcat doi jucatori la debut

Ziare.

com

Singurul gol a fost reusit din faza fixa, corner, de George Puscas , minutul 47, dupa o centrare venita de la Ianis Hagi La finalul partidei, Contra a acordat un interviu pentru televiziunea ProX in care a vorbit despre problemele pe care le-a avut Romania in acest joc, in special in partea secunda:"N-am stralucit a doua repriza. Cred ca primele 20 de minute am avut doua ocazii clare si un gol valabil, care a fost anulat pe motiv de offside. Pentru noi era o finala, trebuia sa castigam neaparat acest meci. Am folosit o echipa tanara, fara experienta. Poate asta a facut ca meciul sa fie mai dificil. Au fost jucatori nervosi, nu stiu de ce s-a intamplat asta.Adversarii au fost foarte agresivi, au iesit bine pe contraatac. I-am vazut si cu Norvegia, cand nordicii au marcat din doua aruncari de la margine", au fost primele declaratii ale lui Contra.Intrebat ce urmeaza si cum vede viitorul acestor preliminarii, fostul dinamovist replica: "Pana la urma sunt trei puncte, ramanem in cursa calificarii. Dupa acest meci trebuie sa analizez foarte bine si sa iau deciziile corecte pentru urmatoarele meciuri Tensiune nu a fost. Am vrut sa ii mobilizez dupa meciul cu Spania, cand s-a depus un efort extraordinar. Stiam de Malta ca va veni sa ne inchida spatiile. Am castigat doi jucatori astazi, pe Bordeianu si pe Rus, care au jucat foarte bine", a concluzionat selectionerul.Romania asteapta un egal din partea jocului Suedia - Norvegia, duminica de la 21,45, LIVE score pe Ziare.com. Citeste si:D.A.