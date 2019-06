Cosmin Contra le raspunde contestatarilor dupa meciul Romaniei cu Norvegia: Sunt 22 de milioane de selectioneri

Ziare.

Alaturi de Contra, la aceasta conferinta a participat si un jucator, e vorba de Ianis Hagi , care a facut 30 de minute excelente in partida de vineri cu Norvegia, terminata cu scorul de 2-2."Tratam foarte serios acest meci cu Malta, chiar daca venim dupa un rezultat pozitiv in Norvegia, tinand cont ca in minutul 73 eram condusi cu 2-0. Vor fi anumite schimbari in echipa datorita prospetimii, datorita faptului ca la meciul cu Norvegia s-a produs un efort imens.E clar ca mi-as fi dorit sa avem mai multe puncte, dar cu adversarii din nord e greu. Nu am cum sa nu fiu multumit de atitudinea jucatorilor, care au dat 100% la fiecare meci. Din pacate, ma refer la meciurile cu Suedia si Norvegia, trebuie sa incepem sa jucam de la 0-2 si nu e usor. Speram ca la meciurile de acasa sa fim mai concentrati. Sa avem noi 2-0 si sa fuga ei dupa egalare", a fost prima parte a interventiei sale, a lui Cosmin Contra, fost antrenor la Dinamo Bucuresti.El a tinut la finalul conferintei sa isi infrunte si contestatarii, care au inceput sa il atace pe Contra imediat dupa remiza slaba de la Oslo."Sunt 22 de milioane de selectioneri, ii inteleg pe toti. Probabil vor fi voci care vor critica primul 11 si la meciul cu Malta. Ca sa poti sa-ti dai cu o parere apropiata de realitate, trebuie sa stai cu jucatorii, sa vorbesti cu ei, sa-i vezi cum se pregatesc. Important e ca suntem in cartile calificarii. Sa nu uitam ca de-a lungul istoriei nu ne-a fost usor sa jucam cu echipe din nordul Europei", a mai adaugat Contra, dupa ce mai multi oameni de fotbal ai Romaniei l-au atacat pe selectioner la capatul ultimei etape de preliminarii, printe care Dumitru Dragomir Cornel Dinu sau Helmuth Duckadam.Romania va evolua in Malta luni seara de la 21.45, meci LIVE pe Ziare.com, in runda cu numarul 4 a preliminariilor pentru EURO 2020.Echipa probabila a Romaniei ar putea fi:Romania ocupa locul 3 in grupa F de calificare, sub Spania si Suedia.D.A.