Cosmin Contra, ofertat de o echipa din Liga 1 - surse

Fostului selectioner al Romaniei i-a fost propus functia de antrenor principal al lui Dinamo, scrie Gazeta Sporturilor Finantatorul gruparii din Soseaua Stefan cel Mare, Ionut Negoita, i-ar fi propus un salariu de 10.000 de euro.Cosmin Contra refuzat, insa, propunerea "cainilor", fiind tentat de o experienta in zona araba, de unde ar avea o propunere banoasa, de 1,5 milioane de euro pe sezon!Cosmin Contra (44 de ani) s-a despartit de nationala Romaniei in luna noiembrie a anului trecut."Gurita" a mai antrenat-o pe Dinamo in 2017.