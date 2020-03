Cosmin Contra pariaza pe trei jucatori romani: Pot ajunge in cel mai bun prim 11 al lumii!

Ziare.

Dennis Man, Florinel Coman si Ianis Hagi sunt fotbalistii pe care pariaza fostul selectionerul al Romaniei.Totusi, Contra le transmite celor trei ca pentru a reusi acest lucru trebuie sa fie seriosi si dispusi la sacrificiu."Daca vor fi seriosi si vor intelege ca performanta are nevoie de sacrficiu, atunci Man, Coman si Ianis pot ajunge in cel mai bun prim 11 al lumii. Eu cred ca putem avea jucatori la echipe mari, titulari, si asa nationala noastra va creste", a spus Contra la Prosport LIVE In prezent, Cosmin Contra este observator tehnic din partea UEFA, o colaborare pe care o poate incheia atunci ca va dori sa revina in antrenorat."Cand o sa am o oferta si o sa preiau o echipa, atunci colaborarea cu UEFA se va incheia. M-au sunat sa ma intrebe daca pot sa fac parte din corpul observatorilor tehnici ai UEFA. Nu doar ca alegem cei mai buni jucatori, ci facem si un raport asupra meciului vazut", a mai spus "Gurita".Cosmin Contra a plecat de la nationala Romaniei in luna noiembrie a anului trecut.