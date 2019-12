Cosmin Contra primeste o oferta de ultima ora

Ziare.

com

Antrenorul in varsta de 44 de ani este dorit de formatia sarba Steaua Rosie Belgrad, conform Telekom Sport."Stiu ca a avut alte discutii cu alte cluburi din strainatate, dar momentan e la fel de linistit ca si mine, e in vacanta", a spus secundul lui Contra, Adrian Mihalcea.Steaua Rosie Belgrad conduce detasat in campionatul din Serbia, insa a ratat calificarea in primavara europeana.In strainatate, Cosmin Contra le-a pregatit in cariera pe Fuenlabrada, Getafe , Guangzhou R&F si Alcorcon.Recent, numele fostului selectioner a fost vehiculat si la Universitatea Craiova C.S.