Dorinel Munteanu lanseaza un atac dur la adresa lui Cosmin Contra

Liderul de selectii al nationalei Romaniei e convins ca, in cele din urma, Cosmin Contra va plati pentru iesirea avuta la adresa atacantului in varsta de 23 de ani."E un gest pentru care Cosmin cred ca va plati. Nu este permis sa faci asemenea gest. Mai mult decat atat, a facut-o in calitate de selectioner al echipei nationale. Va plati vizavi de atmosfera, vizavi de tot ce se va intampla la echipa nationala in urmatoarele saptamani. Un asemenea gest nu poate fi interpretat decat ca lipsa de respect fata de jucatorul pe care il antrenezi si care te reprezinta", a tunat Dorinel Munteanu la Telekom Sport "La asemenea nivel, nu poate fi scuzabil. Nici la divizia noastra nationala nu poti sa injuri un jucator in halul asta, indiferent ce nervi ai. Probabil ca aceasta reactie a lui Cosmin a venit dupa lunile de nesatisfactie, de rezultatele care au fost in trecut. S-au adunat si la el. Omeneste, il credem, dar profesional nu", a continuat acesta.Vezi si:Cosmin Contra a fost surprins de camerele TV injurandu-l pe George Puscas dupa ce acesta a ratat penaltiul dictat pentru Romania in minutul 52.Dupa terminarea intalnirii, Cosmin Contra i-a cerut scuze lui George Puscas, dezvaluind, totodata, ca penaltiul trebuia sa fie executat de Nicolae Stanciu.1-1 s-a terminat partida dintre Romania si Norvegia, dupa golurile marcate de Mitrita (min.62) si Sorloth (min.90+2).