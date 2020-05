Ionut Radu, atac voalat la fostul selectioner Cosmin Contra: "Pentru binele lui, mai bine nu discut"

Ziare.

In prezent la Parma, Radu, 22 de ani, a oferit o declaratie misterioasa in momentul intrebarii legate de relatia cu Cosmin Contra: "Pentru binele meu si al domnului Contra, prefer sa nu discut. Sunt multe de spus, insa nu vreau sa vorbesc. Nu a fost niciun conflict, nu a fost nimic. Prefer sa nu discut, pentru ca nu este ok", au fost vorbele tanarului portar, conform celor de la DigiSport Totul a inceput cand Contra a surprins pe toata lumea cu neconvocarea lui Radu pentru dubla cu Suedia si Spania, scoruri 0-2 si 0-5, in preliminariile EURO 2020. Se intampla asta caci Radu avusese un conflict cu Contra, dupa ce aceasta ii promisese faptul ca va fi titular in partida de acasa cu Malta, la Ploiesti, scor 1-0.Contra a fost selectioner al Romaniei intre 2017 - 2019, iar cu el pe banca Romania a ratat calificarea directa la EURO.Radu apartine in prezent de Inter, fiind acum imprumutat la AC Parma, dupa o aventura mai lunga si la Genoa in trecut.D.A.