Momente dificile pentru Cosmin Contra: Anuntul facut de Mihai Stoichita

Ziare.

com

Conform acestuia, selectionerul Romaniei e afectat de cele intamplate la meciul cu Norvegia si de reactiile aparute dupa."Nu are cum sa nu fie afectat. Contra este afectat in continuare. Problema este ca in momentul in care se va reintalni cu jucatorii, sa se elibereze de aceasta stare emotionala negativa pe care a avut-o in ultima perioada, sa-i stimuleze cum i-a mai stimulat si sa faca o repriza cum a fost a doua cu Norvegia", a dezvaluit Stoichita in fata jurnalistilor, potrivit Telekom Sport "E baiat tanar, e rezistent, tine la tavaleala, nu e cazul sa fie stresat psihic asa de mult de fel si fel de comentarii. E un baiat priceput, un antrenor bun, trebuie sa se intareasca si psihic acum, sa scape de starea aia de suparare", a mai spus oficialul FRF.Cosmin Contra a fost criticat dur pentru iesirea avuta la adresa lui George Puscas, dupa ce atacantul roman a ratat o lovitura de la 11 metri in meciul cu nordicii, incheiat la egalitate, scor 1-1.Camerele TV au surprins momentul in care selectionerul l-a injurat pe Puscas, iar mai multe persoane din fotbalul romanesc au cerut demisia acestuia.