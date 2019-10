Prima reactie a lui Cosmin Contra dupa victoria Romaniei in deplasarea din Insulele Feroe

Ziare.

In acest moment, Romania se afla pe 2 in grupa F de calificare la EURO 2020, dupa golurile semnate sambata seara de Puscas, Mitrita si Keseru:"Victorie obtinuta destul de greu, sunt 3 puncte destul de grele, muncite, dar am dominat tot meciul, e greu sa castigi cu o echipa care se baricadeaza in aparare. Am reusit 3 goluri , ceea ce ma bucura enorm. Acum e bine sa ne pregatim pentru meciul cu Norvegia. Si Andone a avut o ocazie in prima parte, cand intalnim aparari supraaglomerate e clar ca avem probleme in ofensiva si asta se vede.Am incercat sa ii fac pe jucatori sa fie lucizi, le-am spus la pauza ca vor cadea fizic, le-am spus ca vor aparea ocaziile si iata ca asa a fost. Chiriches se pare ca are ruptura musculara, vor trebui sa vina 2 jucatori maine la Mogosoaia. Vom decide in seara asta pe cine aducem, probabil Cristea de la FCSB si Burca de la CFR. Si Keseru a facut o contractura, la marcarea golului, dar nu este ceva grav", a fost reactia lui Contra, imediat dupa partida, pentru televiziunea ProTV.Romania are urmtorul meci cu Norvegia, marti seara, de la 21,45, pe Arena Nationala, meci de asemenea LIVE pe Ziare.com.4 victorii are Romania in 7 meciuri disputate in aceasta grupa de calificare la Europene.D.A.