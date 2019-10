Remarcatii selectionerului Cosmin Contra dupa derbiul FCSB - Dinamo

Ziare.

Antrenorul echipei noastre nationale a fost impresionat de aplombul ofensiv al celor doua formatii, de calitatea meciului, nominalizand si doi jucatori "Mi-as dori ca toate meciurile din campionat sa aiba aceasta intensitate si daca ar avea aceasta intensitate si acest dramatism, agresivitate, cred ca campionatul ar creste mult in valoare.Ma bucur ca este intr-o forma buna Florinel Coman, a si demonstrat aseara ca este intr-o forma buna. Si el si Dan Nistor. Au fost alegerile mele de la cele doua echipe, pentru ca chiar sunt jucatorii cei mai in forma de la cele doua echipe", a punctat Contra pentru Telekomsport.FCSB si Dinamo au oferit un spectacol adevarat in derbiul Ligii 1, scor 1-1, goluri marcate de Coman si Ciobotariu.Urmeaza pentru echipa nationala dubla cu Feroe si Norvegia, din preliminariile EURO 2020, pe 12 si 15 octombrie, meciuri LIVE pe Ziare.com.Citeste si:D.A.