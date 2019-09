Revenire importanta la echipa nationala: Iata cine este noul secund al lui Contra

Ziare.

com

Bogdan Lobont, fostul portar al celor de la AS Roma , se alatura echipei de antrenori secunzi ai primei reprezentative, dupa cum a anuntat Federatia."Mutare importanta in staff-ul echipei nationale! Dupa aventura de la Unviersitatea Cluj, Bogdan Lobont, se alatura echipei conduse de Cosmin Contra si va indeplini functia de antrenor secund. Bine ai revenit alaturi de tricolori , Lobby!", au transmis federalii.Lobont se declara incantat de posibilitatea de a lucra din nou la echipa nationala si anunta ca obiectivul este calificarea la Euro 2020."E o mandrie sa ma reintorc la echipa nationala. Sper ca impreuna cu baietii sa reusim la finalul aceste campanii sa ne calificam la EURO 2020! Luptam impreuna!"Lobont a mai lucrat alaturi de Contra la echipa nationala in ultima parte a contractului sau cu Roma, fiind convocat pentru a fi un antrenor al portarilor primei repezentative.M.D.