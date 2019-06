Selectionerul Romaniei a rabufnit dupa victoria cu Malta: "Ii dau in judecata!"

Ziare.

com

Suparat ca in unele medii se scriu minciuni, Contra anunta ca va da in judecata pe oricine va mai afirma ca face selectia in baza unor interese personale.Mai mult, el sustine ca marti isi va notifica avocatul sa porneasca un prim proces, vizati fiind cei de la Gazeta Sporturilor."Imi doresc enorm ca suporterii sa fie alaturi de noi si sa nu ia in seama tot ceea ce se scrie in ziare sau, mai ales, in anumite medii in care incearca sa se creeze o atmosfera care nu exista la echipa nationala.Si anunt pe aceasta cale ca oricine va declara de acum inainte ca eu fac selectia la echipa nationala pe anumite criterii sau ca anumiti impresari sau anumiti jucatori ai unor impresari vin la echipa nationala ii voi da in judecata! Anunt pe aceasta cale ca primii care vor fi dati in judecata sunt cei de la Gazeta Sporturilor. Maine voi vorbi cu avocatul si ii voi da in judecata.Sa critice, dar sa critice si in mod constructiv, pentru ca sunt jucatori care sufera, au familii si nimeni nu se gandeste la toate porcariile care se scriu in ziare. Mi-am dat seama ca acea atmosfera care se creeaza cateodata la echipa nationala in Bucuresti se datoreaza si atator minciuni care se spun prin ziare si pe la televizor", a spus Contra la ProTV.In ziua meciului cu Malta, Gazeta Sporturilor a publicat un material in care se vorbea despre prietenii impresari ai selectionerului si ce jucatori reprezentati de acestia sunt convocati de "Gurita".De altfel, Contra a fost criticat in mai toate mediile de presa dupa partida cu Norvegia, el fiind acuzat ca a titularizat mai multi jucatori ce au avut evolutii execrabile, asa cum sunt Gicu Grozav sau Paul Anton.M.D.