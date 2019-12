Un oficial FRF dezvaluie motivul pentru care Olaroiu n-a ajuns la nationala Romaniei

Ziare.

com

Andrei Vochin, consilierul presedintelui FRF, spune ca FRF s-a gandit de doua ori la Olaroiu, insa clauza de reziliere avuta la momentul respectiv de acesta a facut ca mutarea sa nu se perfecteze."El a avut doua oferte de a veni la nationala Romaniei, prima oara dupa ce a plecat Victor Piturca, a doua oara dupa despartirea de Anghel Iordanescu, a doua oara am fost chiar eu personal la el acasa impreuna cu presedintele si am discutat. De fiecare data insa partea financiara la care trebuia sa renunte el, nu partea financiara care trebuia sa fie sustinuta de federatie, asta nu s-a pus nicio clipa in discutie, era foarte mare. Daca nu exista acel soi de despagubire...", a spus Vochin la Telekom Sport "In primul contract tin minte, ca ala l-am vazut, la el in casa, in Dubai am fost si mi l-a aratat si era vorba de 2 milioane de dolari clauza de desfacere. Si mai avea inca un an si jumatate de contract sau ceva de genul asta. De cate ori am vorbit cu el a spus ca nu asta e o problema, ca o putem regla din prima de calificare, problema lui era ca ar fi trebuit sa mai plateasca si clauza aia", a mai spus acesta.Cosmin Olaroiu (50 de ani) se afla din 2018 pe banca formatiei chineze Jiangsu Suning.In cariera sa le-a mai pregatit pe FC National, Steaua, Politehnica Timisoara, Al-Hilal, Al-Sadd, Al Ain, Al-Ahli Shabab si nationala Arabiei Saudite.