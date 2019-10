Arabii fac un anunt surprinzator despre Cosmin Olaroiu

Ziare.

Potrivit editiei in limba araba a portalului Goal.com , Olaroiu s-a inteles cu o echipa din campionatul Emiratelor Arabe Unite.Din cate se pare, echipa care il doreste pe Olaroiu este Al Jazira.Cosmin Olaroiu a preluat Jiangsu Suning in martie 2018, iar acum echipa ocupa locul 5, sub asteptarile patronilor chinezi.In Emiratele Arabe Unite, Olaroiu le-a mai pregatit pe Al Ain si Shabab Al Ahli El a castigat patru titluri, Cupa Emiratelor, Supercupa Emiratelor si Cupa Presedintelui.C.S.