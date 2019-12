Chinezii au decis soarta lui Cosmin Olaroiu dupa ratarea calificarii in Liga Campionilor Asiei

Ziare.

Jiangsu a incheiat sezonul pe locul 4 in campionatul Chinei si a ratat prezenta in viitoarea editie a Ligii Campionilor Asiei.Chiar si asa, antrenorul roman a fost confirmat in functie si pentru sezonul urmator."In sezonul urmator vom continua cu Olaroiu pe banca si speram sa ajungem in Liga Campionilor Asiei", a spus Zhang Jindong, presedintele Suning Holding Group la petrecerea de final de an a clubului.Cosmin Olaroiu a preluat-o pe Jiangsu Suning in martie 2018 si este unul dintre cei mai longevivi antrenori din campionatul Chinei.Munca sa este apreciata in aceasta tara, iar Olaroiu a avut o oferta si de la nationala Chinei.C.S.