Cosmin Olaroiu a adus un jucator cu nume din Primera Division in China, la Jiangsu - oficial

Deportivo Alaves a anuntat oficial transferul lui Mubarak Wakaso la Jiangsu, duminica, un jucator de 29 de ani, cea mai noua achizitie a echipei Jiangsu Suning.Mijlocasul international ghanez s-a transferat in China de la Deportivo Alaves, echipa pentru care a evoluat in La Liga in 50 de partide, marcand si un gol.Wakaso a mai evoluat in cariera sa si pentru echipe precum Villarreal , Espanyol, Celtic Glasgow Panathinaikos sau Granada. Este o figura importanta si pentru nationala Ghanei, acolo unde are 58 de selectii, plus 12 goluri marcate.In cariera sa a marcat de 7 ori in La Liga, la echipele pentru care a evoluat.Informatia a fost publicata pe contul oficial de Twitter al echipei iberice.Olaroiu a incheiat pe locul 5 in ultimul sezon din China cu formatia sa Jiangsu Suning, acolo unde antreneaza de doua sezoane.D.A.