Cosmin Olaroiu a dezvaluit de ce a picat transferul lui Bale la echipa sa din China in ultima clipa. Ce salariu ametitor ar fi avut galezul

Toate detaliile erau puse la punct intre cele doua parti, insa s-a intamplat ca fix in acea perioada Real sa piarda un amical cu 7-3 in fata celor de la Atletico, iar oficialii lui Real s-au razgandit in ce priveste plecarea lui Bale.Ei au cerut si o suma foarte consistenta de bani pentru plecarea galezului, lucru pe care Suning nu l-a mai acceptat si mutarea a picat:"Transferul lui Bale a picat pentru ca, in seara dupa ce s-au incheiat practic socotelile, echipa a pierdut cu Atletico la un scor foarte mare, dupa care presedintele de la Real Madrid a cerut ca el sa ramana, iar daca pleaca, sa primeasca o suma de transfer in schimbul lui. Pana atunci, toata discutia fusese legata numai de contractul lui Bale, amandoua partile cazusera la un acord pe salariul lui. Clubul meu era de acord sa plateasca salariul pe care el il cerea si care nu era deloc unul mic. Insa nu a fost de acord sa plateasca si suma de transfer", a dezvaluit intr-un interviu Olaroiu pentru TelekomSport TV.Despre transferul lui Bale la Suning, vara trecuta, The Guardian scria ca galezul ar fi putut avea cel mai mare salariu din fotbalul mondial, e vorba de suma ametitoare de 52 de milioane de lire sterline anual, aproximativ un milion de lire pe saptamana.Cosmin Olaroiu a fost sambata prezent la un meci amical caritabil intre Legendele Spaniei si Legendele Restului Lumii, scor 6-6 pe Wanda Metropolitano din Madrid, meci in care Oli a fost antrenor la oaspeti, echipa care l-a avut in teren si pe Mirel Radoi , actual selectioner al nationalei Romaniei.