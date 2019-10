Cosmin Olaroiu invinge trupa lui Mascherano si Lavezzi din China si continua seria de invincibilitate de 3 luni

Ziare.

Jiangsu Suning a invins-o clar pe Hebei Fortune cu scorul de 4-1, iar seria de invincibilitate continua pentru antrenorul roman de pe banca tehnica a asiaticilor. Acesta nu a mai pierdut de 3 luni in campionatul chinez!Golurile au fost marcate de Santini, Miranda si Wu Xi, ultimul cu o dubla pentru gazde, in minutele 18, 21, 42 si 76. Pentru Hebei a punctat Dong, in minutul 56.Dupa 26 de etape consumate in China, Jiangsu ocupa locul 5, cu 43 de puncte. Lidera e Guangzhou Evergrande, cu 62 de lungimi.Echipa lui Oli nu a mai pierdut din data de 13 iulie in China.La Jiangsu Suning a mai antrenat in trecut si un alt roman, e vorba de Dan Petrescu , actual antrenor al lui CFR Cluj , campioana Romaniei.La Hebei joaca Ezechiel Lavezzi, fost star la Napoli sau PSG , dar si Mascherano, fost fundas al Barcelonei, capitanul nationalei Argentinei.Oaspetii au ratat un penalti in meciul de mai sus in minutul 89 prin Fernandinho.