Cosmin Olaroiu, prima reactie despre posibila venire la nationala Romaniei

Ziare.

com

Olaroiu a spus si de aceasta data pas, mentionand ca ar trebui sa le ofere o suma uriasa chinezilor de la Jiangsu pentru a-l lasa sa plece."In primul rand, pana acum, cand vorbim noi, nu m-a cautat nimeni de la FRF . Si nici nu cred ca se va intampla asta, fiindca ei stiu ca eu sunt sub contract. Ma bucur ca oamenii din tara, suporterii, imi apreciaza munca, dar, in acest moment, nu pot pleca din China. Mai am contract cu Jiangsu si, ca sa-l reziliez, trebuie sa dau inapoi foarte multi bani", a spus Olaroiu pentru Adevarul Conform sursei citate, Olaroiu ar trebui sa plateasca 6 milioane de dolari pentru a rezilia contractul.El are un salariu anual de 8.3 milioane de dolari, dar este dorit si de nationala Chinei."Sunt, intr-adevar, pe o lista din care mai fac parte cinci antrenori , printre care si Scolari. Dar, iarasi, e greu de crezut ca Jiangsu imi va da drumul", a mentionat Olaroiu.C.S.