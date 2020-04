Cosmin Olaroiu primeste o oferta de ultima ora

Ziare.

Antrenorul roman a primit astfel o oferta de a prelua nationala Emiratelor Arabe Unite, conform presei din Spania Federatia din Emirate a hotarat sa renunte la sarbul Ivano Jovanovici, iar Olaroiu este prima varianta pentru inlocuirea sa.Olaroiu are deja o experienta bogata in zona Golfului, unde a castigat numeroase trofee cu Al Hilal, Al Sadd Al Ain si Al Ahli De asemenea, pentru o scurta perioada de timp, Olaroiu a fost si antrenorul Arabiei Saudite.El o pregateste in prezent pe Jiangsu Suning, insa chinezii i-au redus contractul cu 30%.C.S.