Cosmin Olaroiu revine in China, unde va petrece 14 zile in izolare

Antrenorul lui Jiangsu Suning si staff-ul lui vor pleca spre China (Bucuresti-Dubai-Singapore-Shanghai), unde o sa-i astepte multe restrictii, incepand cu cele 14 zile de izolare, anunta Telekom Sport China a anuntat, joi, ca n-a avut nicio noua contaminare de origine locala cu coronavirus in ultimele 24 de ore.Este pentru prima oara cand autoritatile din domeniul sanatatii de la Beijing au anuntat ca nu s-a mai inregistrat niciun caz de infectare locala.In schimb, au existat inca 34 de cazuri importate.Din acest motiv, toate persoanele care ajung in China intra automat intr-o izolare de 14 zile.Echipele de fotbal din China isi vor relua pregatirile, iar campionatul urmeaza sa reinceapa in curand.