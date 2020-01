Cosmin Olaroiu va avea parte de un adversar de top pe banca unei rivale la titlu in China

Ziare.

Tehnicianul olandez Giovanni van Bronckhorst a fost numit sambata la conducerea tehnica a formatiei chineze Guangzhou R&F, la varsta de 44 de ani.Fostul international olandez, cu 106 selectii la nationala "Portocalei mecanice", plus 6 goluri marcate, a ales o noua provocare si dupa episodul in care a antrenat-o pe Feyenoord Rotterdam va merge in China.Van Bronckhorst il inlocuieste la echipa chineza pe sarbul Dragan Stojkovici, care nu a mai ramas dupa terminarea sezonului trecut, asa cum anunta englezii de la Daily Mail Olandezul se va duela sezonul viitor cu Cosmin Olaroiu, antrenor la Jiangsu Suning, cel care a terminat pe locul 5 sezonul trecut.Guangzhou R&F a terminat campionatul 2019 pe locul 12 din 16 echipe si este o fosta formatie antrenata si de un roman, e vorba de Cosmin Contra , fost selectioner al Romaniei.Rangers, Barcelona si Arsenal Londra , sunt echipe mari la care a activat ca jucator Van Bronckhorst.D.A.