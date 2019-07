Gareth Bale a ajuns in China si va semna un contract cu echipa lui Cosmin Olaroiu. Va avea un salariu egal cu al lui Messi - presa

Ziare.

La 30 de ani, Bale a acceptat sa vina in Asia, el urmand sa semneze un contract care il va face cel mai bine platit fotbalist al lumii, la egalitate cu Messi.Dupa cum anunta presa engleza, prin cotidianul Daily Express , Bale va castiga in China intre 1.1 si 1.2 milioane euro pe saptamana si va fi asadar pe picior de egalitate cu Leo Messi de la FC Real Madrid va incasa, de cealalta parte, o suma de 5 ori mai mica decat cea data in 2013 celor de la Tottenham, e vorba de 20 de milioane de euro.In acesti sase ani, Bale a evoluat in 155 de meciuri la Real, marcand 78 de goluri . A castigat 4 Ligi ale Campionilor, 3 Supercupe ale Europei, un titlu si o Cupa a Spaniei.La Jinagsu Suning, echipa patronata de acelasi om care o conduce si pe Inter Milano , este antrenor romanul Cosmin Olaroiu, echipa fiind acum pe locul 6 in campionatul chinez.In cariera sa, Olaroiu le-a mai antrenat pe Steaua , FC National, Al Ain sau Al Hilal.D.A.