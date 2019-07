Inca o victorie pentru Olaroiu in China, in ziua in care Bale a venit sa semneze cu Jiangsu

Ziare.

Suning a invins formatia Shenzhen, scor 2-0, in runda cu numarul 20 din prima liga chineza.Trupa lui Olaroiu a marcat prin brazilianul Alex Teixeira, minutul 7, plus minutul 45, sud-americanul bifand o dubla.Dupa aceasta victorie, Suning a urcat pana pe locul 5 in prima liga chineza, cu 29 de puncte. Lider este in continuare Guangzhou Evergrande, cu 52 de puncte acumulate in 20 de etape.Cele doua goluri ale partidei le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Victoria vine in aceeasi zi in care in China a sosit Gareth Bale, viitorul transfer de la Jiangsu, cel care va avea un salariu de 1.1-1.2 milioane de euro saptamanal:De asemenea, Olaroiu va mai avea un jucator de mare clasa la echipa in viitorul apropiat, e vorba de fundasul central Miranda, venit de la Inter.