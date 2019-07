Infrangere pentru Cosmin Olaroiu in China

Ziare.

Formatia Jiangsu Suning a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Tianjin Teda, in etapa cu numarul 16 a campionatului asiatic.Golurile invingatorilor au fost marcate de Wagner '12 si Acheampong '46, in timp ce pentru formatia lui Oli a marcat Li Ang, in minutul 65.Dupa acest meci, Jiangsu Suning ocupa locul sase in clasament, cu 22 de puncte la activ, in timp ce rivala Tianjin este pe sapte, tot cu 22 de puncte, dar cu un golaveraj mai slab.In acest moment, Cosmin Olaroiu este cel mai bine platit antrenor roman, cu 7.9 milioane de euro pe an la Jiangsu, contract pe care l-a semnat in februarie, prelungit cu 3 ani.Olaroiu a ajuns la Jiangsu in martie 2018, luandu-i locul lui Fabio Capello.Grupul Suning detine si echipa italiana Inter Milano