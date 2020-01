Oferta de 12 milioane de dolari pentru Cosmin Olaroiu: Raspunsul antrenorului

Ziare.

Conform surselor, fostul stelist a avut o propunere din partea Federatiei de Fotbal din Emiratele Arabe Unite.Arabii il doreau selectioner si i-au propus un contract pe doi ani, cu un salariu total de 12 milioane de dolari.Totusi, Olaroiu s-a vazut obligat sa refuze oferta venita din partea nationalei Emiratelor Arabe Unite intrucat ar fi fost nevoit sa le plateasca despagubiri chinezilor de la Jiangsu Suning pentru a pleca.Nationala Emiratelor Arabe Unite este a doua refuzata de Olaroiu in aceasta iarna, dupa cea a Chinei.Antrenorul in varsta de 50 de ani va ramane astfel si in sezonul urmator in China, la Jiangsu Suning, avand ca obiectiv calificarea in Liga Campionilor Asiei.Olaroiu a preluat-o pe Jiangsu in martie 2018, iar chinezii iau chiar in calcul posibilitatea de a-i prelungi contractul.