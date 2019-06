Trupa lui Cosmin Olaroiu din China, egal dramatic in ultima etapa. Jiangsu ramane cu cea mai buna ofensiva din campionat

Ziare.

Jiangsu Suning a remizat in deplasare cu cei de la Tianjin Tianhai, scor 2-2. Formatia antrenata de tehnicianul roman ocupa locul 6 in prima liga chineza, avand si acum cel mai bun atac.Partida a fost jucata in deplasare de baietii lui Oli, care au trebuit de fiecare data sa revina, si de la 0-1 si de la 1-2. Alex Teixeira a marcat primul gol din penalti in minutul 49, iar egalarea a venit tarziu, in minutul 89, prin Lingfeng.Jocul a avut loc in etapa cu numarul 15 din China, Jiangsu fiind pe 6 cu 22 de puncte.Brazilienii Alan si Renatinho au marcat pentru Tianjin Tianhai.Echipa lui Olaroriu are cea mai buna ofensiva din Superliga chineza cu 30 de goluri marcate in 15 meciuri Meciul viitor, Jiangsu are o deplasare grea pe terenul celor de la Tianjin Teda, locul 8 in actualul sezon.