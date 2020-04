Un fotbalist de top face o declaratie superba despre Cosmin Olaroiu

Ziare.

El spune ca modelul sau ca antrenor este Cosmin Olaroiu "Voi incerca sa iau licenta de antrenor. Stiu cum sa antrenez si cred ca pot sa devin un antrenor bun. Sincer, imi place foarte mult Cosmin Olaroiu. Este roman, nu e foarte cunoscut in Europa, dar am invatat foarte multe de la el", a afirmat varful in varsta de 34 de ani pentru postul TV3.Asamoah Gyan a fost antrenat de Cosmin Olaroiu la Al Ain , in Emiratele Arabe Unite.Antrenorul roman a insistat pentru transferul sau de la Sunderland.Gyan este un erou in Ghana, cu 51 de goluri marcate in 109 meciuri pentru nationala acestei tari.In prezent el este legitimat la NorthEast United.C.S.