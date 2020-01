Un fotbalist pe care il antreneaza Cosmin Olaroiu in China ar putea prinde transferul carierei intr-un campionat de top al Europei

Ziare.

La finalul unui sezon excelent facut in China, fundasul Li Ang de la Jiangsu ar putea face pasul la o formatie importanta din Europa.Chinezii exporta destul de rar fotbalisti in Europa, una dintre exceptii fiind atacantul Wu Lei de la Espanyol Barcelona , dar si acela facilitat de implicarea unui concern din China in patronajul echipei catalane.Acum, dupa cum anunta presa asiatica, Li Ang poate pleca in Olanda la VV Venlo, echipa de prima divizie. Li Ang a fost nominalizat in echipa anului la finalul sezonului in China, iar la 26 de ani are prestatii din ce in ce mai bune si apreciate de jurnalistii asiatici.Ang are 147 de meciuri pentru Jiangsu Suning si 13 goluri marcate, fiind unul dintre cei mai vechi si experimentati jucatori din lotul lui Olaroiu, avand prezente din ce in ce mai dese si la nationala chineza.Trebuie spus ca Olaroiu, apropo de nationala Chinei, a fost pe lista acestei nationale toamna trecuta, pentru a-l inlocui pe Marcelo Lippi , dar antrenorul roman a ramas la Jiangsu.D.A.