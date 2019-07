Victorie mare pentru Cosmin Olaroiu in China, cu una dintre pretendentele la titlu

Ziare.

Suning, formatia pregatita de Cosmin Olaroiu, a invins cu scorul de 1-0 pe Beijing Guoan, una dintre echipele pretendente la titlu in acest sezon.Eder Citadin a marcat singurul gol al meciului de la Suning.Trebuie spus ca Beijing Guoan este una dintre cele mai puternice formatii din Superliga chineza si una dintre cele mai bogate in acelasi timp.A fost a treia infrangere a sezonului pentru cei din capitala Chinei, dar formatia antrenata de Roger Schimdt ocupa locul 2, la un punct in spatele liderului Guangzhou Evergrande.Jiangsu, dupa acest succes, urca pe 6 in campionat , cu 26 de puncte. A fost a 7-a victorie a sezonului pentru Cosmin Olaroiu, care a rupt o serie de 6 meciuri la rand fara victorie.Jiangsu joaca runda viitoare acasa contra celor de la Shenzen, ocupanta locului 14.