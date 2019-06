Victorie pentru Cosmin Olaroiu in China. Echipa sa are cea mai buna ofensiva din campionat

Goooooaaaaal! Eder's freekick opened for Jiangsu! 51' pic.twitter.com/x8zPzx5Ttc - Forza Suning (@suningfc) June 16, 2019

Suning a invins formatia Beijing Renhe in aceasta runda curenta, scor 4-1, cu goluri marcate de Eder o dubla, Zhou si Gao.Eder, atacantul transferat de Olaroiu de la Inter a facut din nou diferenta pentru gazde, primul gol venind dintr-o lovitura libera batuta cu multa siretenie:Dupa ce oaspetii antrenati de Aleksandar Stanojevic au egalat, Eder a readus-o in avantaj pe Jiangsu, dupa un gol simplu din careul de 6 metri, din pasa lui Alex Teixeira.Este a sasea victorie pentru Suning in 13 etape deja disputate, iar pe teren propriu, formatia lui Oli are 4 victorii si o singura infrangere.Jiangsu este formatia cu cele mai multe goluri marcate in campionatul Chinei: 28 de goluri in 13 partide disputate.In clasament, Jiangsu este pe locul 5, cu 21 de puncte, la 15 puncte de liderul Beijing Guoan.