Alexe a chemat la minister azi reprezentantii oraselor Brasov, Iasi si Bucuresti

"Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a convocat pentru luni, 20 ianuarie, la sediul MMAP, reprezentantii celor trei municipii care au probleme privind calitatea aerului si se afla sub monitorizarea Comisiei Europene sau chiar in asteptarea unui verdict de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene", a anuntat Ministerul Mediului.La ora 9:00, este programata declaratia ministrului Costel Alexe privind desfasurarea intalnirii cu reprezentantii din Brasov, Iasi si Bucuresti;Ora 15:00 este ora estimativa pentru declaratii privind concluziile discutiilor cu reprezentantii de la Brasov, Iasi si Bucuresti."Mentionam ca ora exacta a declaratiilor (15:00) poate varia in functie de discutiile cu reprezentantii Primariei Bucuresti", a transmis Ministerul Mediului.Alexe si primarul Capitalei, Gabriela Firea, au avut schimburi dure de replici pe tema calitatii aerului, Firea reprosandu-i ca acuza PMB pentru gradul de poluare, in conditiile in care Bucurestiul este pe locul al patrulea din acest punct de vedere, inaintea sa in topul poluarii aflandu-se Iasi, Cluj, Brasov.