Balciul continua: Dupa ce Firea l-a chemat pe Alexe la Primarie, ministrul spune ca el a invitat-o primul

Ziare.

com

Astfel, dupa ce Gabriela Firea l-a invitat pe Costel Alexe , vineri, la Primaria Capitalei, pentru a discuta despre masurile dedicate combaterii poluarii, ministrul spune ca el a fost cel care i-a adresat primul o astfel de invitatie edilului."Stimata Doamna Primar General al Municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, va reamintesc faptul ca ieri, 7 ianuarie 2020, v-am trimis in mod oficial o invitatie de a participa la o ampla discutie pe tema calitatii aerului din marile aglomerari urbane, alaturi de specialistii din aparatele tehnice si de specialitate din institutiile pe care le reprezentam, discutie care implica si municipiile Brasov si Iasi.Am invitat inca de ieri toate cele trei orase care, fie sunt sub monitorizarea Comisiei Europene, cum este cazul municipiilor Brasov si Iasi, fie sunt intr-o situatie mai grava, de asteptare a verdictului Curtii Europene de Justitie, cum este cazul Capitalei pe care o administrati.Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor este autoritatea care poarta dialogul direct cu Comisia Europeana pe tema masurilor pe care fiecare dintre cele trei municipii le implementeaza si obligatia noastra, in calitate de autoritate de mediu, este de a trata problematica aerului la nivel national", a scris, miercuri seara, Costel Alexe pe Facebook.Totodata, Alexe spune ca priveste invitatia trimisa de Gabriela Firea ca pe un refuz al invitatiei transmise de Ministerul Mediului."Prin urmare, privesc invitatia dumneavoastra de astazi ca pe un refuz de a va alatura interesului Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor de a dialoga institutional, pentru a depasi o problema care afecteaza deja viata celor care traiesc in cele trei orase care inregistreaza frecvent depasiri ale concentratiilor PM10 si PM2,5.In final, imi exprim speranta ca, pentru binele bucurestenilor, iesiti din retorica electorala si alegeti sa va canalizati energiile in masuri concrete pe care sa le discutam tehnic si institutional in data de 20 ianuarie", incheie Alexe. Schimbul de replici dintre cei doi a inceput marti , dupa ce ministrul Mediului i-a reprosat Gabrielei Firea ca Primaria Capitalei nu a luat masuri pentru imbunatatirea calitatii aerului."Sunt revoltat. Ministerul poarta o corespondenta si i-am pus in vedere Primariei Capitalei de fiecare data ca trebuie sa se preocupe sa identifice solutii pentru ca Bucurestiul astazi produce un milion de tone de deseuri pe an din cele 6 pe care le produce Romania", a declarat ministrul Mediului, Costel Alexe, la Antena3.In replica, Firea i-a raspuns: "E foarte rau ca un ministru nu stie ce se intampla in Bucuresti. (...) Mutati-va din Bucuresti, daca nu va place in Bucuresti!".Ulterior, ministrul Mediului i-a transmis ca nu se lasa intimidat si i-a cerut edilului sa se mute in Bucuresti, pentru ca acum Firea locuieste in Ilfov.I.O.