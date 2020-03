Costel Alexe, avizat favorabil la Mediu. S-a luat la harta cu Daniel Zamfir, care i-a sarit in aparare lui Firea

Alexe si-a dat seama ca nu poate demite seful Agentiei de Mediu Bucuresti

Este al doilea ministru propus, pana acum, care primeste aviz favorabil in comisii. Inaintea lui, Nicolae Ciuca propus la Aparare a fost avizat pozitiv de comisiile de specialitate. In schimb, ministrul nominalizat la Finante, Lucian Heius, a fost avizat negativ. In timpul audierilor, Costel Alexe a declarat ca Bucurestiul se confrunta cu reale probleme de poluare, pentru ca primariile de sector si primaria generala nu fac o salubrizare eficienta, asa cum au trecut in Planurile integrate de calitate a aerului, iar Gabriela Firea nu a indicat solutia de eliminare a deseurilor din Bucuresti."In 2012, cand am intrat in Parlamentul Romaniei, domnul Zamfir (senatorul PSD, Daniel Zamfir - n. red.) chiar parea un politician care promitea mult. Sper din tot sufletul sa nu se priceapa domnul Zamfir si la economie, asa cum se pricepe la mediu. In momentul de fata, daca intram pe orice aplicatie care monitorizeaza calitatea aerului din Bucuresti, vedem ca avem poluare dincolo de episodul nefavorabil de duminica seara.Daca masurile din Planul integrat de calitate a aerului din Bucuresti si toate celelalte orase din tara ar fi implementate de catre cei care vremelnic ocupa functiile de primari, aerul va fi mai respirabil. Pentru Capitala suntem in procedura de infringement unde mai asteptam doar verdictul Curtii Europene de Justitie, unde speram ca Romania nu va primi penalitati, dar va trebui cu siguranta sa intre in normalitate cat se poate de repede. Bucurestenii simt pe propria lor sanatate valorile ridicate din cauza traficului infernal din municipiul Bucuresti.Din cauza poluarii, avem reale probleme, pentru ca administratiile publice locale de sector care au politisti locali in departamentele de mediu nu-si fac treaba. Avem reale probleme, pentru ca primariile de sector si Primaria Generala a Capitalei nu fac o salubrizare eficienta, asa cum au trecut in Planurile integrate de calitate a aerului. Idolul dvs., Gabriela Firea, nu a indicat care este solutia de eliminare a deseurilor din Bucuresti", a mentionat Alexe.La randul sau, senatorul social-democrat, Daniel Zamfir, a sustinut ca Primaria Capitalei nu poate controla nici Paza de Coasta, nici pe comisarii Garzii de Mediu care se afla in subordinea Ministerului Mediului."Tot ceea ce veti spune dvs. aici va ramane asa, un proiect care nu va fi pus in aplicare. Partidul dvs. a anuntat ca nu va va vota... As vrea sa puneti capat cu totii din Guvern asaltului pe care il faceti de o buna bucata de vreme asupra Primariei Capitalei. In ceasul al 12-lea confirmati ca Primaria Capitalei nu are niciun fel de atributie in a gestiona acest lucru.Sunteti mahnit si dezamagit de faptul ca comisarii Garzii de Mediu nu-si fac treaba, ca prin Portul Constanta intra deseuri periculoase si nu ar trebui sa intre.Pana la urma, Primaria Capitalei nu poate controla nici Paza de Coasta, nici comisarii Garzii de Mediu, care sunt in subordinea dvs. Folositi functia de ministru pentru ceea ce vreti sa faceti si nu va transformati in ultrasi. Vreau doar sa constatati cu totii cine se face vinovat de poluarea de duminica seara si nu numai.Domnul ministru este foarte ingrijorat de poluarea din Bucuresti. N-ati fost ingrijorat de poluarea din Iasi, ca sunteti din Iasi. Iasiul este pe primul loc la nivel de poluare...Nu sunteti ingrijorat, de asemenea, de poluarea din Cluj, care este al doilea oras ca grad de poluare. Iata ca astazi, in Bucuresti, poluarea este pe verde, adica la cotele normale. Asadar, opriti-va cu manipularea ca din cauza gestionarii primarului general avem poluare in Bucuresti! Datele arata ca nu este asa. Nu mai dati vina pe primarul general. Vreau sa va aduc aminte ca viata politica i-a pus pe aroganti tot timpul la locul lor", a spus Zamfir.Totodata, dupa ce luni a spus ca va demite conducerea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Bucuresti , Costel Alexe a precizat azi ca spera ca directorul va intelege sa faca un pas inapoi, in conditiile in care legea nu permite unui ministru sa dea afara un functionar public."In momentul de fata, secretarul de stat (din Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - n.red.) are discutii cu doamna director (a Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti - n.red.) si sunt convins ca va intelege, fiind functionar public, sa faca un pas inapoi. Stiti ca astazi legea nu permite unui ministru sa dea afara un functionar public", a spus Alexe, dupa audierile din comisiile reunite de specialitate din Parlament.