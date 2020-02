Costel Alexe: Denes a facut doar rau, cele mai multe taieri ilegale sunt in judetul lui. Topul zonelor cu defrisari

Ziare.

"Din pacate, desi suntem astazi adversari politici, dupa doamna Doina Pana, care a fost ministrul Apelor si Padurilor, un ministru bun de altfel, nu o spun eu, o spun si cei din minister pe care i-am gasit, dupa domnia sa cred cu tarie ca acest minister a fost condus de cel mai slab ministru (sic!) care l-a avut Romania vreodata in domeniul silvic si forestier: domnul Denes.si, din pacate, nu am gasit inca o actiune buna sau o masura buna pe care sa o fi luat. Indiferent care este raspunsul sau realitatea, va spun un singur lucru.", a spus Costel Alexe, la audierile de la comisiile din Parlament.Potrivit datelor prezentate de acesta, in ceea ce priveste domeniul padurilor, garzile de mediu au semnalat ca "cele mai mari hotii descoperite in ultimii doi ani" au fost in, de unde au disparut 110.000 metri cubi de lemne,, cu peste 30.000 mc furati,- peste 20.000 mc.Alte judete unde se taie mult ilegal suntAlexe a prezentat ce a gasit in minister pe tema padurilor."Un SUMAL inghetat, cifre in crestere ale taierilor ilegale de paduri, 2019 mai mari ca 2018, studii bine ascunse cu paduri virgine amanate de la protectie, lipsa padurilor exploatate si neimpadurite in termenul legal de doi ani de zile, o regie a padurilor, stiti ca au fost nemumarate discutii in cadrul comisiilor privind Romsilva, solicitari ale comisiilor in care li s-au raspuns in doi peri, o serie de politici dusmanoase fata de ce avem mai de pret, padurile Romaniei", a mai spus Alexe.El a precizat ca a comprimat in trei luni masuri pe care guvernarile precedente nu le-au luat in trei ani.Alexe a mai anuntat ca aproape 40 la suta din Padurea Baneasa va deveni padure-parc."37 la suta din suprafata padurii Baneasa, administrata de Romsilva, va deveni padure-parc. Sunt dintre dumneavoastra care m-au sunat si mi-au spus, Costel, avem paduri in jurul oraselor in care locuim, am vrea sa le bagam in zone de protectie sa nu mai fie paduri de productie si padurile sa aiba acel rol pe care ar trebui in jurul oraselor, de plaman verde.Celelalte 67 la suta din padurea Baneasa, desi sunt proprietate privata, am luat decizia cu ai nostri colegi din cadrul ministerului ca in amenajamentul silvic din luna martie sa intre in zona de protectie. Pentru ca Bucurestiul sufera astazi din cauza poluarii", a mai afirmat ministrul propus la Mediu.El a mentionat ca exista cinci proiecte de hotarare de guvern cu paduri-parc care vor fi redate cu titlu gratuit administratiilor locale din Ramnicu Valcea, Timisoara, Buzau, Suceava si Calimanesti.De asemenea, Alexe a mai spus ca, in aceasta primavara, vor fi cele mai multe santiere de reimpadurire care au avut loc vreodata in Romania.Alexe este de acord cu exploatarea padurii, dar sa fie facuta durabil si sustenabil."Sunt de acord sa exploatam padurea, durabil si sustenabil pentru generatiile viitoare. Dar daca ai primit avizul sa o exploatezi, ai si obligatia sa faci regenerare, altfel te supui rigorilor legii. Am facut si un pas important pentru intarirea controlului, toate organizatiile neguvermantale sa poata sa aiba acces in fondul forestier.Nu as vrea sa ii dau numele ca nu am discutat si nu am acordul lui, dar acum doua zile m-a sunat un presedinte al unei importante asociatii de profil din Romania sa imi spuna ca e sechestrat in interiorul fondului forestier", a mai afimat Alexe.