Deseuri periculoase in fabricile de ciment din Romania: Ministrul Mediului anunta controale

"Nu mai pot fi doar banuieli, incep sa fie din ce in ce mai multe surse care vorbesc despre incinerarea unor deseuri periculoase in fabricile de ciment din Romania.Deseurile periculoase din alte tari nu au ce cauta in tara noastra. Transportul, depozitarea sau eliminarea sunt complet interzise", a spus Costel Alexe, marti seara, la Digi24 Alexe a precizat ca initial vor fi declansate controale vamale, iar in paralel vor fi controlate si fabricile de ciment din tara."Vom declansa in primul rand controale vamale ale transporturilor de deseuri care intra in tara noastra, fie pentru tranzit sau ca materie prima pentru industria reciclarii.De asemenea, in paralel, avem de gand sa controlam la fabricile de ciment, pentru ca nu este normal ca noi, la nivel european, sa fim campioni la ducerea la groapa si, evident, codasi la reciclare, sa reciclam gunoi din alte tari, periculos, de altfel, dar sub diverse tertipuri ajunge ca si material reciclabil, iar gunoaiele si deseurile din Romania, in loc sa ajunga la reciclare, le vedem pe campuri", a mai explicat ministrul.Totodata, Alexe a adaugat ca de acum inainte nu vor fi verificate doar documentatiile camioanelor de deseuri care intra in Romania, ci si incarcatura acestora: "Vrem sa deschidem camioanele de deseuri care intra in tara noastra, nu doar sa ne uitam in hartii"."Hartiile pot spune multe, doar ca, atunci cand ajungem in situatia in care cercetam acele camioane, vom vedea ca acestea nu sunt deseuri reciclabile, ci de alta natura. Pana acum, institutiile statului din subordine cred ca verificau doar hartiile si documentatiile. Trebuie sa facem mai mult de atat", a mai afirmat, intre altele, Alexe.In luna martie 2019, RISE Project a publicat documentarul "Secrete de ciment" , potrivit caruia deseuri din vestul Europei sunt trimise la fabricile de ciment din Romania, pentru a fi arse.Subiectul a fost readus in atentia publica dupa ce Euronews a scris, zilele trecute, despre aceasta situatie din tara: Euronews scrie despre gestionarea deseurilor la noi in tara: Romania, cosul de gunoi al Europei