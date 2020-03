Garda de Mediu a amendat cu 75.000 de lei primariile din Bucuresti

Ziare.

"As vrea sa va spun foarte clar, in momentul de fata scrie in Planul integrat de calitate a aerului, asumat de Primaria Generala a Capitalei, ca sursa principala pentru poluarea aerului din Bucuresti o reprezinta traficul auto. Pana in acest moment, toate aceste masuri, asumate de catre Primaria Generala a Capitalei si de doamna primar Gabriela Firea pentru a reduce poluarea aerului in Bucuresti, sunt zero sau aproape de zero", a declarat Alexe.De asemenea, a explicat Alexe, "in acest moment, Planul integrat de calitate al aerului din Bucuresti are 20 de masuri, din care pana acum sase nu au fost implementate deloc, plus ca in momentul de fata sunt masuri care au termen de finalizare in 2020, 2021 si 2022.Comisarii Garzii de Mediu au evaluat faptul ca doar 40% din tot ce si-a asumat Primaria Generala a Capitalei ca masuri pentru reducerea poluarii din Bucuresti au fost operationalizate si implementate"."Comisarii Garzii de Mediu au sanctionat cu amenzi Primaria Generala a Capitalei si primariile de sector pentru neimplementarea acestor masuri pe care si le-au asumat in Planul integrat de calitate al aerului. Pentru ca, daca am avea acest control asupra traficului din Bucuresti, daca am avea o salubrizare eficienta a strazilor din Bucuresti si daca am avea si un control mai bun asupra tuturor acestor arderi necontrolate, cu siguranta calitatea aerului din Bucuresti ar fi una mult, mult mai buna", a afirmat ministrul interimar al Mediului.Oficialul a explicat ca episodul din Bucuresti de poluare a aerului de duminica spre luni a fost rezultatul unui cumul de factori."Din pacate, Bucurestiul in mod frecvent in ultima perioada este supus unor astfel de episoade de poluare a aerului. Din pacate, spun acest lucru pentru ca am avea un aer mult mai curat daca masurile asumate de Administratia publica locala, Primaria Generala a Capitalei din Planul integrat de calitate al aerului ar fi implementate, nu am avea atat de multe surse de poluare, si duminica seara, din pacate, nici conditiile meteo nu au ajutat la dispersia poluantilor de pe cerul Capitalei.Aceleasi episoade de poluare au avut loc in ultimul timp in Bucuresti, mai ales in perioadele in care avem calm atmosferic si viteze reduse ale vantului", a spus Alexe.In replica, intr-o interventie la Antena3, Gabriela Firea a sustinut ca amenda platitade Primaria Capitalei a fost de doar 1.500 de lei, ceea ce este "ridicol" si "penibil".Ministrul Mediului a participat, sambata, la lansarea campaniei "Romania planteaza pentru maine", care are a avut loc in Parcul Natural Vacaresti. Campania OMV Petrom se desfasoara in parteneriat cu ministerul si sase ONG-uri de mediu.