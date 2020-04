Ministerul Mediului: Plangere penala si amenda de 115.000 de lei pentru poluarea din Peris

Au ars fostele bataluri de dejectii

Ziare.

com

De asemenea, SC Klevek Company SRL s-a ales si cu plangere penala. Operatorului i-au fost dispuse masuri de ecologizare a perimetrului, cu termen de finalizare 30 iunie 2020. Cu putin timp in urma, incendiul a fost stins de echipele ISU. Zona este inca supravegheata de doua autospeciale si de laboratorul mobil de monitorizare a calitatii aerului, informeaza Ministerul Mediului."In ultima vreme ne confruntam cu multe incendieri ale vegetatiei, deseurilor si chiar anvelopelor, aceste fapte avand autori necunoscuti. Acestea sunt extrem de periculoase pentru populatie pentru ca ii creeaza un mare disconfort si risca sa puna in pericol chiar viata sau bunurile acesteia. Riscul este cu atat mai mare cu cat cei care ard miristile nu asigura si supravegherea si, de cele mai multe ori, aceste incendii scapa de sub control si se extind. Suntem in plina pandemie de coronavirus.E important sa avem cu totii constiinta de mediu inainte de a incendia deseuri, anvelope sau vegetatie. Sa facem orice care ne poate face trecerea mai usoara prin aceasta perioada. Vreau sa inteleaga toata lumea ca", a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor.In urma cu doua zile, unincendiude proportii s-a produs pe circa 30.000 de mp la o fosta ferma de porci din Peris, judetul Ilfov. Incendiul de vegetatie din acest perimetru s-a extins, inclusiv la fostele bataluri de dejectii, iar populatia din zona a resimtit mirosul greu si extrem de deranjant.Echipele ISU au intervenit pentru stingerea incendiului, iar Agentia Nationala pentru Protectia Mediului a monitorizat cu laboratorul mobil, in cursul intregii zile de ieri, concentratiile din aer in localitatile din proximitatea incendiului. Masuratorile nu au depistat depasirea valorilor limita a poluantilor, prin urmare laboratorul mobil a fost mutat si in comuna Corbeanca, pentru a monitoriza valorile de calitate a aerului.Pe parcursul noptii, statiile de monitorizare a calitatii aerului din Bucuresti au inregistrat, in aceeasi perioada, pe fondul scaderii vitezei vantului si a dispersiei slabe, cresteri ale concentratiilor medii orare de PM 10, PM 2,5 si NO2, dar nu au depasit valorile limita.Conform simularilor Administratiei Nationale de Meteorologie privind evolutia norului de fum, se apreciaza ca, in cursul noptii trecute si joi, circulatia aerului va fi relativ slaba (sub 25 km/h) si se va realiza predominant dinspre vest-sud-vest catre est-nord-est, ceea ce inseamna ca evolutia norului de fum va fi de relativa stationare in zona de nord a Capitalei.