Ministrul Mediului anunta ce va face pentru a opri taierile ilegale de paduri

"Voi face, ca ministru, tot ce-mi va sta in putinta sa oprim taierile ilegale din Romania, pentru ca este o problema stringenta. Am discutat cu colegii directori si cred ca cetatenii romani asteapta sa fim implicati in a rezolva aceasta problema. Montarea GPS-urilor pe masinile care vor transporta materialul lemnos este obligatorie.Vom intari capacitatea de control a garzilor forestiere, saptamana viitoare va avea loc o intalnire cu cei de la Romsilva, cu directorii de institutii, m-am intalnit cu reprezentantii ONG-urilor si vom forma grupuri de lucru pe acest subiect", a scris Alexe, pe pagina sa de Facebook.El a adaugat ca personalul silvic trebuie "sprijinit logistic" prin dotarea cu arme letale sau neletale, astfel incat sa nu se repete cazurile in care padurari au fost ucisi de catre hotii de material lemnos.Conform unui raport prezentat de Greenpeace la finele lunii trecute, autoritatile de control depisteaza doar 1% din totalul taierilor ilegale de lemn care au loc in Romania, respectiv 200.000 mc din cele 20 de milioane mc lemn taiat ilegal anual in tara.La mijlocul lunii octombrie, RNP Romsilva anunta, intr-un raport, ca noua Garzi Forestiere au efectuat, in perioada ianuarie - septembrie 2019, un numar de 27.215 controale, in urma carora s-a constatat un volum de lemn taiat ilegal, verificat, de 54.169 mc, cu o valoare a pagubelor din taieri ilegale de aproximativ 33 de milioane de lei. Totodata, au fost aplicate 4.116 contraventii pentru taieri de arbori cu o valoare a amenzilor aplicate de 7,5 milioane de lei.