Ministrul Mediului denunta o campanie de fake news despre taierea padurilor: Niciun tren cu lemne nu a plecat in 2020 din Romania! (Video)

Alexe spune ca a vazut poze, video-uri cu zeci de mii de share-uri si care au un singur scop, anume sa induca tuturor ideea unei catastrofe ecologice in padurile romanesti."Orice camion care transporta legal lemn este considerat ilegal fara nici cea mai mica dovada ca cei care promoveaza asta sa aiba certitudinea, nicio informatie oferita de autoritati (...) Orice transport de bustean care are loc pe caile ferate ale Romaniei este considerat dovada a praduirii si implicit, din pacate, oricare dintre noi care sunt angajati fie in exploatare, fie in transport, fie in fabricarea de mobila sunt considerati hoti", a declarat ministrul, oferind cateva exemple de astfel de fake news.Ministrul Alexe a precizat ca niciun tren cu material lemnos nu a fost transportat in tari din Europa sau in alte tari."As vrea sa ii asigur pe toti cei de acasa ca sunt si voi ramane un om de buna credinta. Vrem sa protejam padurile Romaniei.. As vrea sa va spun foarte clar.. Avem aici adresa semnata de cei de la Ministerul Transporturilor prin care ne informeaza ca in 2020 nici pe calea ferata, nici in punctele de descarcare de la Giurgiu, Galati, Constanta niciun tren nu a plecat, in 2020, din Romania", a punctat Alexe.El a dat exemplul unui clip aparut in duminica Floriilor in care era filmata o barja cu lemne, iar in video totul era prezentat ca fiind transport ilegal."As vrea sa facem o trecere in revista la episodul din duminica Floriilor - barja incarcata cu lemne. Acest jurnalist (cel care a prezentat clipul si care spunea ca lemnul va ajunge in Italia- n.red.), care apartine presei centrale, daca ar fi vrut sa prezinte adevarul, avand in vedere ca s-a filmat de mai multe ori, ar fi putut sa obtina informatiile pe loc.Acest filmulet cu zeci de mii de share nu este altceva decat o exploatare legala, cu toate avizele. Nu a plecat la export. As vrea sa ii informez pe toti romanii care au consumat aceasta informatie neverificata ca barja a plecat din Calarasi si a ajuns in... Calarasi, a fost traversat bratul Borcea, este o masa lemnoasa, plop", a adaugat Costel Alexe.Ministrul a mai vorbit despre imagini cu copaci doborati care au fost prezentate tot ca taieri ilegale."Au fost infatisate o gramada de imagini cu paduri taiate, doborate, considerate taieri ilegale. S-au verificat toate imaginile. Ca si in alte tari, si in Romania avem acest fenomen al doboraturilor, au fost alte stiri false.Multi au luat cuvantul vorbind public despre paduri. Pe politicieni nu ii pot banui de necunoasterea legii, dar cand promovezi astfel de imagini poti fi acuzat de cinism, demagogie, incercand doar sa exploatezi politic o emotie inteleasa a unei societati. (...) Am rugamintea catre toti cei care exploateaza emotia sa se opreasca din ...fake news", a mai spus Alexe.Ministrul a adaugat ca fiecare tara in fiecare an se confrunta cu acest fenomen al doboraturilor."Avem 3,7 milioane de metri cubi de lemn din doboraturi, care trebuie cu prioritate eliberat si scos din fondul forestier, pentru a nu ataca alti arbori sanatosi si sa nu putrezeasca. Daca facem o impartire pentru cele 3,7 milioane de mc inseamna ca anual pe strazile Romaniei circula 100.000 de camioane cu material lemnos provenit exclusiv din doboraturi", a punctat el, invitand jurnalistii miercuri la Cheia, unde exista 50.000 de mc de lemn provenit din doboraturi si despre care ministrul spune ca trebuie indepartat din padure si valorificat.