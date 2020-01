Ministrul Mediului, despre taierile din padurea Baneasa: Maine merge pe teren o echipa a Corpului de control

Ziare.

com

Totodata, miercuri, ministrul Mediului va merge personal in padurea Baneasa, cand va anunta si masurile ce urmeaza sa fie luate in acest caz."Miercuri dimineata o sa merg personal in padurea de la Baneasa, pentru ca vreau sa vad inca o data ce au constatat colegii mei din Garda Forestiera Bucuresti. Maine merge pe teren o echipa a Corpului de control al ministrului, ca sa ne asiguram ca nu a fost taiat niciun copac ilegal si, evident, masurile care vor fi luate cu aceste paduri vi le voi comunica miercuri", a spus Costel Alexe.El a mentionat ca din cele 1.343 de hectare cat are padurea Baneasa, 63% din suprafata este proprietate privata, iar restul este a statului."Nu cred ca din pacate in Romania padurile fie din jurul oraselor, fie din tara dispar peste noapte. In cazul padurii Baneasa cred ca exploatarea e inceputa mai demult, pentru ca am primit si eu ca si dvs. foarte multe sesizari. Din 1.343 de hectare cat are astazi padurea Baneasa, 63% din suprafata ei este proprietate privata, doar 37% este proprietate publica a statului administrata de Romsilva.Astazi, chiar daca proprietarii privati au obligatii legale de exploatare conform amenajamentelor, eu personal, ca ministru, sunt direct preocupat ca pentru marile orase, cum este si Bucurestiul, aceste paduri sa aiba rol de protectie. Si o sa vedeti ca in perioada urmatoare si pe dvs. si pe bucuresteni o sa-i surprindem placut numai cu vesti bune", a dat asigurari Alexe.