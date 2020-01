Ministrul Mediului, dupa ce Firea i-a spus sa se mute din Bucuresti: Mutati-va dumneavoastra IN Bucuresti!

Ziare.

Dupa ce Firea i-a transmis sa se mute din Bucuresti daca nu ii place, Alexe i-a spus acesteia sa se mute in Bucuresti, pentru ca locuieste in Ilfov."NU ma las intimidat! Doamna primar Firea, aveti cumva impresia ca orasul Bucuresti e proprietatea dumneavoastra? Imi recomandati "sa ma mut din Bucuresti" daca nu imi convine faptul ca orasul este unul extrem de poluat si care genereaza deseuri, asa cum am atras atentia.Am si eu cateva recomandari, doamna primar: Mutati-va dumneavoastra IN Bucuresti! Dumneavoastra locuiti in judetul Ilfov. Poate daca ati locui efectiv in Bucuresti v-ar pasa mai mult de traficul infernal si de poluare", a scris Alexe pe Facebook.Ministrul Mediului afirma ca bucurestenii inhaleaza otrava si o acuza pe Gabriela Firea ca nu a facut nimic pentru a combate poluarea ci, din contra, problemele s-au agravat in mandatul ei."Retineti asta, stimata doamna: Bucurestenii pur si simplu "inhaleaza otrava". Asta este poluarea: Otrava lenta. Aveati timp sa faceti ceva pentru a combate poluarea din Capitala fiind primar "de doar trei ani si jumatate". Nu doar ca nu ati reusit, dar problemele s-au agravat in mandatul dumneavoastra.Inteleg faptul ca aveti nevoie sa va certati cu cineva - cu premierul Orban, cu mine, cu opozitia din Consiliul General - ca sa va victimizati si sa acoperiti faptul ca Bucurestiul e sufocat si are mai multe probleme decat inainte de mandatul dumneavoastra. Dar cand vorbim de poluare mai bine lasati capul jos, va certati mai putin si munciti mai mult pentru rezolvarea problemei", i-a mai transmis Alexe primarului Capitalei.Ministrul Mediului o sfatuieste pe Firea sa lase declaratiile bombastice si tafnoase si sa se apuce de treaba."E vorba de milioane de oameni, nu de orgoliile noastre. Cifrele nu mint: Poluarea din Bucuresti e grava si ii afecteaza pe locuitori. Nu mai bine lasati dumneavoastra declaratiile bombastice si tafnoase si va apucati de treaba?", incheie Costel Alexe. Schimbul de replici dintre cei doi a inceput marti , dupa ce ministrul Mediului i-a reprosat Gabrielei Firea ca Primaria Capitalei nu a luat masuri pentru imbunatatirea calitatii aerului."Sunt revoltat. Ministerul poarta o corespondenta si i-am pus in vedere Primariei Capitalei de fiecare data ca trebuie sa se preocupe sa identifice solutii pentru ca Bucurestiul astazi produce un milion de tone de deseuri pe an din cele 6 pe care le produce Romania", a declarat ministrul Mediului, Costel Alexe, la Antena3.In replica, Firea i-a raspuns: "E foarte rau ca un ministru nu stie ce se intampla in Bucuresti. (...) Mutati-va din Bucuresti, daca nu va place in Bucuresti!".