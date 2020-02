Ministrul Mediului: Taxa Oxigen nu era rea, dar a fost implementata prost

Ziare.

"Eu sunt cel care, ca ministru, am spus ca taxa Oxigen nu era o taxa rea si cu siguranta putea sa ajute si administratia publica din Bucuresti si bucurestenii. Numai ca aceasta taxa a fost implementata prost, cum i-am spus si doamnei primar general.Va repet, autoritatea de mediu nu poate sa faca altceva decat sa reglementeze sau sa verifice daca legile sunt respectate. Administratiile publice locale sunt cele care coordoneaza traficul din localitati, il administreaza, emit autorizatii de constructie, sunt in masura sa ia toate deciziile. Sunt chestiuni de administratie publica locala care trebuie rezolvate de administratia publica locala si sunt cele nationale care tin de national.Vreau doar sa va spun o chestiune: ca liberal, sunt de acord cu principiul "Poluatorul plateste" in orice domeniu, ca e vorba de calitatea aerului, de masina sau orice alt mijloc de transport, de deseuri. Trebuie sa intelegem cu totii ca in orice tara dezvoltata din lumea asta poluatorul plateste.Mai am un principiu: "Platesti pentru cat arunci". Nu mi se pare firesc ca anumiti cetateni sau in anumite comunitati sa existe colectare separata pe o fractie, doua, trei, patru, cinci si platesti aproape la fel ca acela care pune la comun", a mentionat oficialul.Intrebat in ce ar investi banii personali sau pe cei publici, intr-o singura masura pentru imbunatatirea calitatii aerului, ministrul de resort a precizat plantarea de copaci, in primul caz, respectiv transportul public in comun, in cea de-a doua situatie."Eu, Costel Alexe, daca as avea bani, i-as investi in jurul proprietatii in copaci, iar daca as fi administratie publica locala evident ca as investi in transportul public si intr-o campanie de constientizare a tuturor ca este plictisitor, enervant si frustrant ca pe orice bulevard din tara asta sa stai singur in masina si sa mai privesti in stanga sau in dreapta alti romani, poate la fel de suparati, ca pierd ore in trafic, tot singuri in masina", a spus Costel Alexe.Primarul general al Capitalei, G abriela Firea, a anuntat marti ca va renunta la vinieta Oxigen , in urma reactiilor venite de la cetateni si a mentionat, intr-o conferinta de presa, ca in luna martie va supune dezbaterii Consiliului General al Capitalei un proiect de hotarare care prevede anularea acestei taxe.La 1 ianuarie 2020 a intrat in vigoare vinieta Oxigen, cu doua componente: taxa pe masinile cu norma de poluare sub Euro 4 care vor sa circule in Capitala si interdictia impusa autovehiculelor sub Euro 3 de a circula in centrul orasului.Regulile ar fi urmat sa devina obligatorii de la 1 martie 2020, iar 2021 taxa trebuia platita si de catre soferii care conduceau autovehicule Euro 4. Din 2022, masinile non-euro, Euro 1 si Euro 2 nu ar fi trebuit sa mai circule deloc in Bucuresti, in timp ce pentru Euro 3, interdictia ar fi urmat sa se aplice din anul 2024.