Ministrul Mediului: Transporturile de lemne vor fi monitorizate prin GPS, iar traseul fiecarui arbore va fi urmarit

Ministrul doreste si modificarea Codului silvic astfel caCostel Alexe a declarat, intr-o conferinta de presa, ca vineri va merge la Bruxelles si va avea intalniri cu comisarul de mediu, urmand sa prezinte cu acest prilej masurile care vor fi luate pentru limitarea taierilor ilegale de arbori."Vineri ma voi deplasa la Bruxelles unde voi avea intalnire tete-a-tete cu comisarul de mediu si evident ii voi spune ce ne angajam sa facem, ce am inceput in aceste trei luni de cand conducem ministerul si cum vom reusi sa limitam si sa stopam taierile ilegale din Romania", a spus ministrului Mediului.El a anuntat ca una dintre masuri va urmarirea traseului fiecarui arbore din padurile tarii."O sa facem acest lucru prin sistemul informational integrat de urmarire a materialului lemnos - SUMAL-ul. In cateva luni, pentru ca am avut discutii nenumarate si intalniri si cu conducerea STS-ului si cu echipa comuna de la Ministerul Mediului privind implementarea si operationalizarea cat mai rapida a SUMAL-ului. Pentru ca l-am gasit intr-un stadiu incipient, ne-am asumat ca pana la jumatatea anului, in iunie 2020, il vom operationa.SUMAL-ul va permite, cu o periodicitate de pana la cinci minute, accesul in timp real la evidenta electronica a intrarilor/iesirilor de materiale lemnoase din depozite cu confirmari de primire online,- trei fotografii pentru fiecare transport, automatizarea calculelor referitoare la volume si cantitatile din camioane", a explicat ministrul.O alta masura anuntata de Costel Alexe o reprezintade arbori.Ministrul a spus ca in prezent transporturile sunt controlate "in orb"."Acum controlam in orb. Daca prindem pe cineva bine, daca nu, inseamna ca nu am avut noroc", a spus Alexe.Acesta a anuntat ca se pregatesc modificari importate la Codul silvic. Astfel,Ministrul Mediului a acuzat faptul ca "grupuri de interese au avut in fruntea ministerului oameni care sa le serveasca".El a sustinut ca unul din cinci apeluri la 112 in care este semnalat un transport ilegal este confirmat."Cred cain stoparea taierilor ilegale dn Romania", a spus ministrul.Costel Alexe a precizat ca a introdus o suprafata de mii de hectare in catalogul padurilor virgine."In momentul de fata, in cele trei luni de cand sunt la minister,", a afirmat ministrul Mediului, mentionand ca astazi sunt 8.000 de hectare de paduri virgine si 22.000 de hectare de paduri cvasi-virgine.Alexe a spus ca spera sa nu se ajunga "sa fim nevoiti sa platim sanctiuni pentru nepasarea si neimplicarea celor care au condus ministerul", el afirmand ca raspunsurile primite de Comisia Europeana din partea Romaniei pe acest subiect "nu au convins"."Sper ca prin actiunile pe care le luam sa convingem Comisia Europeana ca suntem un minister si un guvern de buna credinta. (...) Daca nu ar fi fost Comisia Europeana imaginati-va ca toate aceste probleme de mediu pe care le avem astazi, indiferent de ce probleme vorbim, ar afecta mult mai mult populatia acestei tari.", a mai spus Alexe.Comisia Europeana (CE) indeamna Romania sa puna in aplicare in mod corect Regulamentul UE privind lemnul (EUTR), care interzice firmelor din sectorul lemnului sa produca si sa introduca pe piata UE produse obtinute din busteni recoltati in mod ilegal.CE a trimis o scrisoare de punere in intarziere si a acordat termen de o luna petru remedierea problemelor.