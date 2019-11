Ministrul Mediului verifica toate angajarile si transferurile din ultima perioada

Ziare.

com

"Voi trimite corpul de control pentru a verifica toate angajarile si transferurile facute in ultimele 7 zile si in urmatoarele 7 zile. Voi face o analiza la sange a activitatii fiecaruia, iar oamenii profesionisti si de buna credinta pot sa aiba incredere ca vor face parte si din echipa mea. Va asigur ca niciun om competent si bine intentionat nu va ramane pe dinafara", a scris Alexe.Acesta a precizat ca a luat aceasta decizie dupa ce a primit o serie de informatii legate de concursuri organizate "heirupist" in ultimele zile."Am inceput sa primesc din ce in ce mai multe informatii despre concursuri organizate heirupist in ultimele zile. Ieri, de exemplu, la Regia Nationala a Padurilor, era programat un concurs pentru un post de conducere, organizat special pentru o anumita doamna director din Ministerul defunct al Apelor si Padurilor. Pana la urma concursul a fost anulat din cauza unor vicii procedurale, insa intentia ramane. Ii avertizez public pe cei care cred ca isi pot securiza anumite posturi incalcand regulile, cat si pe cei care ii vor ajuta: Nu va jucati cu legea pentru ca vor exista consecinte", a punctat ministrul Mediului.