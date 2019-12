Ministrul Mediului vrea sa interzica exportul de bustean inafara UE. Statul roman pierde 500 de milioane de euro!

Iohannis vrea sa se implice

"De cand am venit la minister, am pus colegii din Directia Generala Paduri sa ia in calcul sa interzicem exportul de bustean in spatiul extracomunitar. Din pacate, Comisia Europeana nu ne permite sa interzicem exportul de bustean sau orice alt tip de export in spatiul intracomunitar. Dar este important, pentru ca si acolo, in spatiul extracomunitar, pleaca cantitati insemnate de lemn.Eu cred ca toata Romania, toti cetatenii si toate entitatile din aceasta tara ar trebui sa-si doreasca sa functioneze IFN-ul (Inventarul Forestier National - n.red.).Oricum, suntem tara din Europa care are cea mai scurta perioada de viata pentru IFN. Tarile nordice, de exemplu, au acest mecanism de 40-50 sau 60 de ani. Pentru noi este atat de important acest IFN, pentru ca ne da date pe baza carora putem sa ne facem strategia forestiera nationala sau orice alta politica publica in domeniul padurii.. Sa spunem ca, intr-un an, ar fi 10 milioane de metri cubi (de lemn taiat ilegal - n.red.) din proprietatea publica a statului roman. Daca inmultim 10 milioane cu 50 de euro metrul cub de lemn, ne dau vreo 500 de milioane de euro, fara sa-l mai fiscalizam", a spus Alexe, joi seara, la Digi24.Intrebat care este parerea sa despre Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, ministrul de resort a sustinut ideea ca "este loc de mult mai bine"."Personal, eu cred ca orice lucru in tara asta sau orice institutie cred ca poate arata mult mai bine. Si Romsilva, ca multe alte institutii ale statului roman, a ramas inchistata in niste vremuri si cred ca e loc de mult mai bine la Romsilva, in ceea ce priveste managementul acestei institutii.Nu contest faptul ca acolo sunt foarte buni specialisti, si in cadrul Regiei la Bucuresti, si cei care astazi sunt personal silvic in Directiile judetene, dar cred ca este loc de mult mai bine. Personal, am fost de acord si am sustinut modificarea statutului personalului silvic, astfel incat sa reusim sa gasim resurse financiare sa-i dotam, sa aiba masini mai bune, sa aiba inclusiv salarii daca se poate mai mari, sa avem posibilitatea ca ei sa fie inarmati", a adaugat Costel Alexe.La randul sau, presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca se va implica personal in lupta cu taierile ilegale de paduri , pentru ca situatia este "de speriat" la ora actuala."Personal, imi doresc sa ma implic foarte mult, pentru ca taierile ilegale trebuie sa fie stopate. Abordarea nu este noua pentru mine", a spus presedintele, afirmand ca a cerut date in cursul discutiei avute cu ministrul Mediului."A existat o intreaga politica a PSD de denigrare a subsemnatului ca sunt prietenul cuiva care defriseaza. Sunt un adept al mediului, al unui mediu curat. Nu ma schimb de dragul PSD. Aceasta chestiune ma preocupa.Este nevoie de politici solide, de masuri ferme, de masuri la nivel de minister care sa repuna Garda de Mediu in functiune pentru a preveni defrisarile", a adaugat seful statului.