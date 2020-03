Nivelul ridicat al poluarii din noaptea de duminica spre luni nu e un accident, ci starea normala in Bucuresti (Raport)

Ziare.

Raportul specialistilor arata ca poluarea de duminica spre luni este nivelul aproape zilnic de poluare din Bucuresti si nu doar un caz accidental."Am primit raportul preliminar al controlului si a evaluarii pe care le-am dispus, la inceputul saptamanii, dupa episodul de poluare masiva din noaptea de duminica spre luni. Cred ca este cel mai amplu control realizat vreodata in Bucuresti, pe tema calitatii aerului. Peste 100 de operatori din Bucuresti si Ilfov, care desfasoara activitati ce implica procese de ardere, au fost verificati de comisarii Garzii Nationale de Mediu. In control am inclus si verificari la Primaria Generala Bucuresti si Primariile de Sector. Am vrut sa vedem care este gradul de implementare a masurilor Primariilor din planurile de imbunatatire a calitatii aerului.Incep cu concluzia evaluarii specialistilor nostri si o sa continui cu rezultatele controlului. O concluzie care nu are cum sa fie deloc linistitoare: poluarea de duminica spre luni seara este nivelul aproape zilnic de poluare din Bucuresti si nu doar un caz accidental", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.Acesta a subliniat ca ceea ce a facut sa para duminica spre luni ca fiind o situatie exceptionala a fost calmul atmosferic care a impiedicat dispersia poluantilor. Practic, a spus acesta, in zilele in care aerul este bun in Bucuresti, fara depasiri ale concentratiilor, exista conditii de dispersie a poluantilor, curenti de aer in miscare care duc poluantii departe de Bucuresti."Inca de la inceputul mandatului am vorbit despre cat de serioasa este problema aerului din Bucuresti. Am transparentizat toate datele si am vorbit chiar de lucruri despre care nimeni nu a indraznit sa vorbeasca: legaturi directe intre boli cardiovasculare si aerul de aici. Despre 23.000 de decese pe an pe care nimeni nu a incercat sa le explice. Plecand de la aceasta concluzie care ne arata ca aerul din Bucuresti ar fi o alerta continua in lipsa conditiilor de dispersie a poluantilor - acesta incepe sa devina un subiect de securitate si siguranta a populatiei. Este si motivul pentru care, in cursul lunii februarie, am solicitat oficial sa introducem acest subiect in CSAT", a precizat ministrul.El a explicat faptul ca in spatele acestei poluari masive sta in primul rand intarzierea reactiei Primariei Generale a Capitalei in fata acestei situatii: comisarii Garzii de Mediu au descoperit ca aproape 40% din Planul de imbunatatire a calitatii aerului (PICA) din Bucuresti nici macar nu a fost inceput, acesta fiind motivul pentru care a fost amendata Primaria Generala a Capitalei si primariile de sector cu peste 52.500 de lei. Concluzia specialistilor a fost ca sursa a peste 60% din poluarea din Bucuresti este incapacitatea primariei de a indrepta situatia.Ministrul a mai precizat ca sase masuri din cele 20 de masuri prinse in PICA Primariei Generale sunt nerealizate in totalitate.Aceste masuri vizeaza modernizarea centralelor termice de cvartal si dotarea acestora cu cazane cu arzatoare, cu emisii reduse de poluanti - masura nerealizata de Primarie in totalitate desi avea termen 2018, modernizarea si extinderea arterelor de circulatie - masura nerealizata in totalitate, cresterea ponderii utilizarii transportului electric public de suprafata prin modernizarea/reabilitarea/extinderea retelei de transport - la fel, nerealizata in totalitate desi avea termen tot 2018, amenajarea de cai proprii de circulatie pentru biciclete (piste, benzi) inclusiv in zonele de agrement, proiect ce trebuia finalizat pana la finalul anului trecut, introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de statii de inchiriere, parcari, achizitionarea de biciclete, pentru utilizare de catre public), cu termen 2019 - masura nerealizata in totalitate si extinderea suprafetelor de spatii verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene.Costel Alexe a mai semnalat ca o alta sursa a poluarii masive o reprezinta arderile ilegale de deseuri, insa comisarii nu au identificat derapaje la operatorii autorizati si care au in activitatea lor procese de ardere, derapaje care sa schimbe concentratiile din aer."Am demarat impreuna cu politia perchezitii acolo unde sunt semnale de arderi sau ingropari de deseuri intr-o forma ilegala. Lucram cu politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si cu sprijinul Procuraturii. Tinta noastra principala sunt firmele colectoare de deseuri. Sunt 9 mandate de perchezitie pe rol despre care nu pot oferi detalii din motive de ancheta.Am spus zilele trecute ca ii vreau cu catuse pe maini pe hotii de lemne. Imi completez declaratia: ii vreau cu catuse pe mani pe cei care, arzand deseuri pentru a scapa de sume de bani investite in eliminarea legala a lor, pun in pericol sanatatea oamenilor. Avem toleranta zero pentru cei care cauta profitul imbolnavind populatia. Apoi, in ultimele saptamani, ati tot auzit despre transporturi de deseuri care ajung in tara noastra prin Portul Constanta. Suspiciunea era ca acestea ajung in Romania pentru a fi arse sau eliminate pe teritoriul Romaniei. Si in acest subiect am pornit o colaborare stransa cu Garda de Coasta, Politia de Frontiera si Procuratura", a mai scris Alexe pe pagina de socializare.Potrivit acestuia, in ultimele doua saptamani, echipa mixta de control a identificat, in total, 25 de containere venite pe mare si care incercau sa introduca 500 de tone de deseuri in tara noastra. Toate aceste containere au venit din Anglia si urmau sa ajunga in jurul Bucurestiului.Masurile dispuse de echipa mixta au fost urmatoarele: toate cele 25 de containere s-au intors de unde au venit, din Anglia; destinatarului din jurul Bucurestiului i-au fost inchise toate punctele de lucru; exista deja dosar si ancheta penala.Seful de la Mediu a mai precizat ca a dispus Garzii Nationale de Mediu sa existe echipe de control si noaptea si sa conlucreze cu ISU, astfel incat orice ardere, orice incendiu sa fie cercetate si din punct de vedere al criminalitatii economice si de mediu