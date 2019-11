Scrisoare deschisa catre noul ministru al Mediului: Indepliniti revendicarile miilor de oameni care au iesit la Marsul pentru Paduri!

asigurarea bugetului pentru achizitionarea de imagini satelitare de inalta rezolutie ale padurilor;

asumarea datelor din Inventarul Forestier National - ciclul 2, ca baza pentru elaborarea de politici publice pentru combaterea fenomenului de taieri ilegale;

infiintarea unui grup de lucru interdisciplinar, la care sa participe si ONG-uri de mediu, pentru elaborarea unui SUMAL 2.0 functional si eficient.

registru electronic in depozitele de lemn;

GPS obligatoriu pe toate mijloacele de transport al lemnului;

camere de supraveghere in puncte cheie din reteaua rutiera, la gatere si la depozite de lemn;

relansarea, intr-o versiune imbunatatita, a aplicatiei pentru cetateni Inspectorului Padurii, amputata, in ultimii ani, de functii importante.

Ziare.

com

In primul rand, semnatarii il felicita pe Alexe pentru numirea in functia de ministru al Mediului.Insa, sustin acestia, pentru a demonstra ca este intr-adevar ecologist, noul ministru trebuie ca, "in cel mai scurt timp", sa indeplineasca revendicarile celor care au iesit in strada pentru salvarea padurilor."Intr-un scurt film facut public de echipa dumneavoastra, ne spuneti ca la Ministerul Mediului a ajuns un ecologist. Ne bucuram sa auzim asta. Vrem sa va oferim tot sprijinul pentru a dovedi, in mandatul dumneavoastra, ca intr-adevar sunteti un ecologist.", se arata intr-un comunicat remis martiAsociatiile semnatare enumera si masurile care pot fi luate inca din prima luna de activitate, in opinia lor:SUMAL este Sistemul automat de Urmarire a Materialelor Lemnoase.Organizatiile au cereri si pe termen mediu:"De asemenea,, cu prioritate pentru ultimele 526,000 de hectare de paduri primare si seculare, identificate conform studiului recent PRIMOFARO.Asteptam actiunile dumneavoastra si va asiguram de tot sprijinul nostru pentru indeplinirea obiectivelor", se mai arata in comunicat.Amintim ca, duminica seara, mii de oameni au participat in Bucuresti si mai multe orase din tara, la o actiune de protest intitulata "Marsul pentru Paduri".A.D.