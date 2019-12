Costel Galca, pe cai mari in Danemarca. E liderul ligii secunde la finalul turului de campionat

Ziare.

Galca este antrenor acum la formatia Vejle BK, fosta campioana a Danemarcei in trecut, formatie cu care a retrogradat sezonul trecut, dar cu care acum este la un pas de revenirea pe prima scena a fotbalului danez.Romanul a primit increderea conducerii si a fost pastrat la echipa si in liga secunda. In primele 18 etape, Vejle a pierdut de doar doua ori si este lidera clasamentului cu 38 de puncte, trei mai multe decat locul doi, Fredericia.Vejle are cea mai buna defensiva din campionat dupa 18 meciuri : doar 15 goluri incasate.In varsta de 47 de ani, Costel Galca a sosit sezonul trecut la Vejle, dar prea tarziu ca sa o mai salveze pe echipa daneza de la retrogradare, echipa care a terminat pe locul 13. El a pierdut 5 meciuri sezonul trecut si acum doar doua in liga secunda.Lotul echipei sale este cotat la aproape 6 milioane de euro, iar media de varsta este una foarte mica, de 23,5 ani doar.Urmatorul meci pentru Vejle se va juca abia in luna martie, prima etapa din retur, cand Veijle primeste acasa vizita celor de la Koge.E posibil chiar ca golgheterul formatiei lui Galca si al ligii secunde daneze sa ne fie adversar pe 26 martie in barajul de calificare la EURO, caci el este islandez si se numeste Finnbogason, avand sanse mari sa fie selectionat la nationala