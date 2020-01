Costel Pantilimon a semnat cu o noua echipa

Ziare.

Pantilimon (32 ani) nu a jucat niciun meci in acest sezon pentru formatia engleza de liga secunda, dupa ce in stagiunea precedenta a fost unul dintre cei mai buni jucatori al clubului.Costel Pantilimon a ajuns in 2011 in Anglia, fiind transferat de Manchester City . In perioada petrecuta la acest club si-a trecut in palmares doua campionate, o Cupa a Angliei si doua Supercupe. A mai purtat apoi tricoul echipelor Sunderland si Watford, dar a jucat si in Spania, la Deportivo La Coruna.Pantilimon are 27 de selectii in nationala Romaniei.La Omonia au mai evoluat de-a lungul timpului si alti fotbalisti romani, precum Constantin Fratila, Mihai Mocanu, Eugen Neagoe, Marius Sumudica , Valentin Stefan, Claudiu Niculescu , George Florescu, Daniel Balan sau Laurentiu Branescu (portar). Ioan Andone a fost antrenor la Omonia intre 2005 si 2007.Omonia ocupa locul secund in clasament in campionatul Ciprului, cu 35 de puncte dupa 17 etape, la un punct de liderul Anorthosis Famagusta, care are un joc mai putin.